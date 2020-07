Die Europäische Union hat Sanktionen gegen Hacker aus Russland und China verhängt.

Wie der Rat der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte, richten sich die Strafmaßnahmen gegen sechs Einzelpersonen und drei Organisationen. Sie ermöglichen Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten innerhalb der EU. Hintergrund sind demnach ein versuchter Cyberangriff gegen die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag, eine Aktion gegen IT-Dienstleister in aller Welt sowie Online-Attacken durch zwei Schadprogramme, mit denen Computer verschlüsselt und anschließend Lösegelder gefordert wurden. Letztere trafen unter anderem britische Krankenhäuser und Zeit-Anzeigen auf deutschen Bahnhöfen.



Es ist das erste Mal, dass das im vergangenen Jahr beschlossene EU-Cybersanktionsregime zur Anwendung kommt.