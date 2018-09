Die Internetplattform Facebook hat eine groß angelegte Hackerattacke gemeldet.

Betroffen seien fast 50 Millionen Konten des sozialen Netzwerks, erklärte das US-Unternehmen. Hacker hätten eine Sicherheitslücke in der Funktion "Anzeigen aus der Sicht von" benutzt. Mit dieser Funktion können Nutzer herausfinden, wie andere Personen ihr Profil sehen. Die Funktion ist derzeit abgeschaltet. Das Sicherheitsproblem wurde nach Angaben von Facebook am Dienstag entdeckt. Inzwischen sei es behoben worden. Das Unternehmen betonte, es nehme den Vorgang "sehr ernst" und habe die Justiz und die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet. Auch die Behörden in Irland seien nach den Regeln der neuen EU-Datenschutzverordnung unterrichtet worden.