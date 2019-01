Bundesjustizministerin Barley hat den Hacker-Angriff auf Politiker und Privatpersonen als schwerwiegend bewertet.

Die Urheber wollten Vertrauen in Demokratie und Institutionen beschädigen, sagte die SPD-Politikerin. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre Motive aufgeklärt werden. Unbekannte hatten persönliche Daten und Dokumente von mehreren hundert Politikern und Prominenten im Internet veröffentlicht. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist betroffen. In dem Datensatz tauchen unter anderem eine Faxnummer, eine E-Mailadresse und Schreiben von der und an die Kanzlerin auf. Laut dem rbb-Inforadio sind im Bundestag alle Parteien außer der AfD betroffen, laut "Bild-Zeitung" außerdem Bundespräsident Steinmeier, der Satiriker Jan Böhmermann sowie Bands und Künstler.

Krisensitzung des Cyber-Abwehrzentrums

Das nationale Cyber-Abwehrzentrum kam zu einer Beratung zusammen. Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI - werden dort die Maßnahmen von Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst koordiniert. Zur Dimension des Hackerangriffs gab das BSI noch keine Auskunft. Das Bundesamt habe erst kurz vor den Medien davon erfahren, hieß es.



Zur Verbreitung der Daten wurde der Twitter-Account eines deutschen Youtubers missbraucht, der zwei Millionen Follower hat.