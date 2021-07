China hat den Vorwurf zurückgewiesen, für einen Hacker-Angriff auf das Softwareunternehmen Microsoft verantwortlich zu sein.

Die chinesische Botschaft im neuseeländischen Wellington verurteilte die Anschuldigungen als unbegründet und unverantwortlich und sprach von bösartiger Verleumdung. Auch die chinesische Botschaft im australischen Canberra wies die Anschuldigungen zurück.



Die beiden Botschaften waren die ersten chinesischen Behörden, die auf die gestern von den USA und mehreren Verbündeten erhobenen Vorwürfe reagierten. Die US-Regierung hatte China für den Cyberangriff auf den Emailserver Microsoft Exchange im März verantwortlich gemacht. In einigen Fällen hätten mit der Regierung in Peking verbundene Hacker auch sogenannte Ransomware-Angriffe gegen Unternehmen durchgeführt, mit denen Millionen Dollar erpresst werden sollten, erklärte das Weiße Haus in Washington. Die öffentliche Schuldzuweisung markiert eine deutliche Verschärfung des Tons gegenüber Peking.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.