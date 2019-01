Nach Bekanntwerden des jüngsten Hackerangriffs hat der schleswig-holsteinische Minister für Digitalisierung, Albrecht, eine bessere personelle Ausstattung der Bundesbehörden gefordert.

Es fehle hochqualifiziertes Fachpersonal, das auch besser bezahlt werden müsse, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Politik müsse handeln, damit ein verlässlicher Rahmen hergestellt werde. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sei nicht inkompetent, betonte Albrecht. Es sei aber nur so schlagkäftig, wie es ausgestattet sei. Darüber hinaus trage auch jeder einzelne Verbraucher eine große Verantwortung für die Sicherheit seiner Daten.



Bundesinnenminister Seehofer trifft sich heute in Berlin mit den Chefs des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Vor allem BSI-Präsident Schönbohm steht unter Druck, nachdem er zunächst erklärt hatte, dass seine Behörde bereits im Dezember über den Datendiebstahl informiert gewesen war, diese Aussage später aber relativierte.



Im Zusammenhang mit dem Datenskandal hat das Bundeskriminalamt Medienberichten zufolge die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Bei dem Einsatz seien technische Geräte beschlagnahmt worden, berichtet die ARD. Der Mann arbeite im IT-Bereich und sei als Zeuge befragt worden. Er soll seit längerem in Kontakt mit dem Hacker stehen, der für den Datendiebstahl verantwortlich gemacht wird.