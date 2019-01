Innenpolitiker mehrerer Parteien hinterfragen wegen des jüngsten Hackerangriffs die Arbeit und Kommunikation der Sicherheitsbehörden.

Anlass ist eine Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses. Der SPD-Politiker Lischka sagte, man müsse sich fragen, warum das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die dort bekannt gewordenen Einzelfälle nicht an das BKA weitergeleitet habe. Die Auschussvorsitzende Lindholz, CSU, lobte zwar die Behörden. Sie stellte aber die Frage, ob man den Täter früher hätte ermitteln können. Der Linken-Politiker Hahn kritisierte, die meisten Abgeordneten hätten von den Angriffen aus den Medien erfahren. Der Grünen-Politiker von Notz nannte den Datendiebstahl eine "massiv unerfreuliche Geschichte".



In dem Fall war ein 20-jähriger Schüler festgenommen worden, der das Ausspähen der Daten von Politikern, Künstlern und Journalisten gestanden hat.