Der Fraktionsvorsitzende der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, Kutschaty, sieht angesichts der jüngsten Hackerangriffe Handlungsbedarf in der Politik.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sprach Kutschaty von Hausfriedensbruch im digitalen Zeitalter, der strafrechtlich verfolgt werden müsse. Angesichts einer neuen Dimension des Datenmissbrauchs könne man über neue gesetzliche Rahmenbedingungen nachdenken. Auch der Staat müsse Datensicherheit gewährleisten, betonte der SPD-Politiker. Bundesjustizministerin Barley, ebenfalls SPD, sagte der "Welt am Sonntag", ihr Ministerium prüfe zurzeit, ob es strengere Vorgaben für die Sicherheitsstandards von Internet- und Softwareunternehmen geben müsse.



Von dem Diebstahl und der Veröffentlichung von Daten sind deutsche Politiker, Künstler und Journalisten betroffen. Inzwischen ermittelt eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.



Linkspartei und Grüne forderten Verbesserungen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Der CDU-Innenexperte Schuster sprach sich dafür aus, per Gesetz höhere Sicherheitsstandards festzuschreiben.