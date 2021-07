Die Hacker, die vermutlich hinter der großangelegten Cyber-Attacke stehen, verlangen offenbar ein Lösegeld von 70 Millionen US-Dollar.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, veröffentlichte die Gruppierung mit dem Namen "REvil cybercrime" diese Forderung in ihrem Blog. Experten in den USA halten die Nachricht für authentisch. Die Internet-Seite der Gruppe bestehe bereits seit einem Jahr, hieß es zur Erklärung.



Von der jüngsten Cyberattacke waren rund 200 US-Unternehmen betroffen. In Schweden musste zudem eine Supermarktkette 800 Filialen wegen blockierter Kassensysteme schließen. Nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat der Hackerangriff auch Auswirkungen auf Tausende Computer in Deutschland. Es habe sich bereits ein IT-Dienstleister gemeldet, der betroffen sei. Dieser betreue mehrere tausend Kundensysteme. Es könne zudem sein, dass im Laufe des heutigen Tages weitere Meldungen einliefen, weil Firmen erst dann Schäden bemerkten, wenn sie ihre Anlagen nach dem Wochenende wieder hochführen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.