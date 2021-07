Die Hacker, die vermutlich hinter der großangelegten Cyber-Attacke stehen, verlangen offenbar ein Lösegeld von 70 Millionen US-Dollar.

Nach Agenturberichten veröffentlichte die Gruppierung mit dem Namen "REvil cybercrime" diese Forderung in ihrem Blog. Der Betrag solle in der Digitalwährung Bitcoin gezahlt werden. Experten in den USA halten den Blogeintrag für authentisch. Die Internet-Seite der Gruppe bestehe bereits seit einem Jahr, hieß es zur Erklärung. Vermutlich agierten die Täter von Russland aus.



Von der jüngsten Cyberattacke waren rund 200 US-Unternehmen betroffen. In Schweden musste zudem eine Supermarktkette 800 Filialen wegen blockierter Kassensysteme schließen. Nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat der Hackerangriff auch Auswirkungen auf Tausende Computer in Deutschland. Es habe sich bereits ein IT-Dienstleister gemeldet, der betroffen sei.

