Nach Bekanntwerden des jüngsten Hackerangriffs hat das Bundesinnenministerium erste Maßnahmen angekündigt. Unter anderem solle es Verbesserungen in der Cyber-Abwehr geben, sagte der parlamentarische Staatssekretär Mayer. Innenminister Seehofer habe größtes Interesse daran, dass zügig und lückenlos Licht ins Dunkel gebracht werde.

Mayer führte allerdings nicht aus, welche Verbesserungen beim Cyber-Abwehrzentrum geplant sind. Er äußerte sich am Rande der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb in Köln.



Die Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, Bär, kündigte im "Handelsblatt" an, Gesetzesverschärfungen zu prüfen. Sie betonte, jeder müsse auch selbst sensibel mit seinen Daten umgehen und Vorsichtsmaßnahmen treffen.

"In Behörden fehlt oft die Fachkenntnis"

Der schleswig-holsteinische Minister für Digitalisierung, Albrecht, forderte eine bessere personelle Ausstattung der Bundesbehörden. Es fehle hochqualifiziertes Fachpersonal, das auch besser bezahlt werden müsse, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sei nicht inkompetent. Es sei aber nur so schlagkräftig, wie es ausgestattet sei. Darüber hinaus habe aber auch jeder einzelne Verbraucher eine große Verantwortung, betonte Albrecht.

Beratungen mit BKA und BSI

Seehofer trifft sich heute in Berlin mit den Chefs des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Vor allem BSI-Präsident Schönbohm steht unter Druck, nachdem er erklärt hatte, dass seine Behörde bereits im Dezember über den Datendiebstahl informiert war, diese Aussage später aber relativierte.