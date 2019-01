Nach Bekanntwerden des jüngsten Hackerangriffs trifft sich Innenminister Seehofer heute in Berlin mit den Chefs des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Vor allem BSI-Präsident Schönbohm steht unter Druck, nachdem er erklärt hatte, dass seine Behörde bereits im Dezember über den Datendiebstahl informiert gewesen sei, dieses später aber relativierte.

Minister Seehofer sagte der "Süddeutschen Zeitung", er selbst habe erst am Freitagmorgen von dem Vorgang erfahren. Auch das Bundestagspräsisium will sich heute mit dem illegalen Kopieren der Daten befassen.



Der CDU-Politiker Jarzombek sagte der "Rheinischen Post", er erwarte eine Sicherheitsinitiative der großen Internetprovider. Außerdem sollten diese mit dem BSI zusammenarbeiten. Man brauche sichere Strukturen, nicht nur für Politiker und Prominente, sondern für alle Nutzer in Deutschland.



Durch illegales Kopieren sind private Daten von 994 Personen öffentlich geworden. Die meisten Betroffenen sind Politiker, andere Prominente und Journalisten.