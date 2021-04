Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland.

Als Gründe nannte die Regierung in Washington unter anderem mutmaßliche russische Einmischungen in die Wahlen im vergangenen Jahr und den im Dezember aufgedeckten Solarwinds-Cyberangriff.



Das Weiße Haus gab die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten bekannt. Unter ihnen seien auch fünf Mitarbeiter von Geheimdiensten. Zudem wurden Finanzsanktionen angekündigt. So werde US-Banken der Handel mit neuen russischen Staatsschulden mittels gewisser Anleihen verboten. Auch mehrere russische Technologiefirmen, die Moskaus Geheimdienste unterstützten, werden demnach mit Sanktionen belegt. Russland hatte vor neuen Sanktionen gewarnt und mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.