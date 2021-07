Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt vor zunehmenden Cyberattacken.

Die Zahl der Angriffe sei in der Corona-Pandemie gestiegen, weil die Unternehmen im Homeoffice noch verwundbarer seien, sagte der Leiter der Abteilung Sicherheit beim BDI, Wachter, der "Welt am Sonntag". Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung und die Unterstützung der Wirtschaft seien völlig unzureichend.



Hackerangriffe haben oft das Ziel, blockierte Computersysteme erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freizugeben. Von der jüngsten Cyberattacke waren rund 200 US-Unternehmen betroffen. Schäden gab es auch in Europa, so musste etwa eine schwedische Supermarktkette 800 Filialen wegen blockierter Kassensysteme schließen. Ein amerikanischer Sicherheitsdienstleister vermutet dahinter eine russische Hackergruppe. US-Präsident Biden äußerte sich allerdings zurückhaltend. Seine Regierung sei sich in dieser Frage noch nicht sicher, sagte Biden während eines Besuchs im Bundesstaat Michigan. Er habe die Geheimdienste mit einer Untersuchung beauftragt.

