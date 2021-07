Die Nato hat vor zunehmenden Cyberangriffen auf demokratische Institutionen und kritische Infrastruktur gewarnt.

In einer Mitteilung hieß es, Ziel dieser Attacken sei es, die euro-atlantische Sicherheit zu destabilisieren und das Leben der Bürger zu stören. Das Militärbündnis sei jederzeit bereit, alle erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr der Bedrohungen zu ergreifen.



Zuvor hatte die Nato gemeinsam mit den USA, der Europäischen Union und weiteren Verbündeten China für böswillige Cyberaktivitäten verantwortlich gemacht. In einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington heißt es, mit ihrem Verhalten widerspreche die Volksrepublik dem selbst behaupteten Ziel, eine verantwortungsbewusste Führungsnation zu sein. Konkret geht es um einen Hackerangriff auf die E-Mail-Software "Exchange Server" von Microsoft.

