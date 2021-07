Die USA und eine Reihe von Verbündeten werfen dem chinesischen Staat böswillige Cyberaktivitäten wie etwa Hackerangriffe vor.

In einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington heißt es, man lege diese Aktivitäten nun offen - gemeinsam mit einer beispiellosen Gruppe von Partnern, zu denen die EU, die NATO und Großbritannien zählten. Mit ihrem Verhalten widerspreche die Volksrepublik China dem selbst behaupteten Ziel, eine verantwortungsbewusste Führungsnation zu sein. Eine US-Regierungsvertreterin erläuterte, es werde dargelegt, wie das chinesische Ministerium für Staatssicherheit kriminelle Hacker für Cyberangriffe einsetze, darunter auch solche mit Ransomware, also mit Erpressungssoftware. Ganz konkret machen die USA und Großbritannien China für einen Angriff auf die Software "Exchange Server" von Microsoft verantwortlich.

