Die Ausweisung von vier Russen aus den Niederlanden wegen mutmaßlicher Spionage beruht nach den Worten des russischen Außenministers Lawrow auf einem "Missverständnis".

Die Spezialisten seien auf einer "Routine-Reise" in den Niederlanden gewesen und hätten sich auch nicht "versteckt", sagte Lawrow in Moskau. Vor einigen Tagen hatte die niederländische Regierung bekannt gegeben, vier Russen ausgewiesen zu haben. Nach ihrer Einschätzung handelt es sich dabei um Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Sie sollen geplant haben, in das Computernetzwerk der Organisation für das Verbot chemischer Waffen einzudringen. Russland sprach von einer "Desinformations-Kampagne" und bestellte die niederländische Botschafterin ein.