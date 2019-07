Hängepartie beim Klimaschutz Wann liefert die Große Koalition?

Noch immer zeichnet sich in der Großen Koalition kein Konsens über die künftige Klimapolitik ab. Zwar wird es wohl einen CO2-Preis geben, doch die Details sind umstritten. Dabei will die Regierung noch in diesem Jahr die notwendigen Gesetze auf den Weg bringen.

Moderation: Jörg Münchenberg