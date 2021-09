Die Wahlplakate der Partei "Der III. Weg" begründen den strafrechtlichen Anfangsverdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Volksverhetzung.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wies die Staatsanwaltschaft Zwickau nach Informationen des Deutschlandfunks an, Ermittlungen aufzunehmen. Auf den unter anderem in Zwickau aufgehängten Wahlplakaten steht der Aufruf "Hängt die Grünen!".



Die Staatsanwaltschaft Zwickau hatte am Dienstag die Einleitung von Ermittlungen noch mangels Anfangsverdachts abgelehnt. Diese Entscheidung wurde nunmehr aufgehoben.



Unter anderem in Zwickau und München hatte die Polizei die Wahlplakate der rechtsextremen Splitterpartei entfernt und das mit einer Störung des öffentlichen Friedens begründet.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.