Vier Monate nach dem rassistischen Anschlag von Hanau, bei dem ein Täter gezielt neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordete, haben die Hinterbliebenen von der Bundesregierung mehr als eine Million Euro an staatlicher Hilfe erhalten. Insgesamt stellten Opfer und Hinterbliebene von terroristischen Straftaten nach Informationen der Funke-Mediengruppe in den vergangenen zehn Jahren 518 Anträge bei der Bundesregierung auf Auszahlung einer Härteleistung, bewilligt worden seien 451.

Angehörigen der Opfer der Tat in Hanau am 19. Februar seien bislang insgesamt 1,09 Millionen Euro an Härteleistungen ausgezahlt worden, heißt es unter Berufung auf das Bundesjustizministerium.



An die Hinterbliebenen der Opfer des antisemitischen Attentats auf die Synagoge in Halle an der Saale wurden demnach bislang Härteleistungen von insgesamt 105.000 Euro ausbezahlt. Der Terroranschlag im Oktober vergangenen Jahre hatte für weltweites Entsetzen gesorgt. Ein bewaffneter Rechtsextremist versuchte am jüdischen Feiertag Jom Kippur, in die Synagoge einzudringen, um dort versammelte Juden zu töten. Weil er die massive Eingangstür aus Holz nicht durchbrechen konnte, erschoss er auf der Straße vor der Synagoge eine Fußgängerin und später einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss.

518 Anträge in zehn Jahren

Opfer und Hinterbliebene von terroristischen Straftaten stellten demnach in den vergangenen zehn Jahren 518 Anträge bei der Bundesregierung auf Auszahlung einer Härteleistung. Bewilligt worden seien 451, davon betrafen 278 Anträge Taten im Ausland und 173 Taten im Inland. Ausgezahlt seien seit 2011 insgesamt 9,3 Millionen Euro.



Seit 2011 wurden laut der Funke Mediengruppe 668 Anträge von Angehörigen und Opfern rechtsextremistischer Straftaten bewilligt; im Bereich sonstiger Extremismus waren es 34 Anträge. An alle Betroffenen wurden demnach zwischen 2011 und 2020 rund 7,7 Millionen Euro gezahlt.



2018 waren die Härteleistungen rückwirkend erhöht worden, was auch Betroffenen etwa des islamistischen Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und den Familien der Opfer der rechtsextremen NSU-Terrorgruppe zugute kommt. Ehe- und Lebenspartner, Kinder und Eltern eines durch einen Terroranschlag oder durch einen extremistischen Übergriff Getöteten erhalten 30.000 Euro als Härteleistung, Geschwister jeweils 15.000 Euro. Daneben gibt es noch Pauschalen für Unterhalt oder berufliche Nachteile aufgrund einer Straftat.