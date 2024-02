Wetter

Häufig Regen, 9 bis 16 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt bis bedeckt und häufig Regen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein dabei Gefahr von Orkanböen. Temperaturanstieg auf 9 bis 14, am Oberrhein bis 16 Grad. Morgen an den Alpen anfangs noch Niederschläge, in höheren Lagen Schnee. Ansonsten wechselnd bewölkt und oft trocken. Im Tagesverlauf im Westen wieder vermehrt Schauer. 7 bis 13 Grad.