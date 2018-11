Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt deutlich gestiegen. Nach Angaben des Magazins "Der Spiegel" sind vor allem Frauen betroffen - und zwar in 82 Prozent aller Fälle.

Demnach wurden im vergangenen Jahr knapp 114.000 Angriffe gegen Frauen von der Polizei registriert und damit etwa 5.000 mehr als im Jahr davor. 147 Frauen seien getötet worden. Das Magazin beruft sich auf die Kriminalstatistische Auswertung des Bundeskriminalamts zur Partnerschaftsgewalt. Der Bericht wird am kommenden Dienstag von Bundesfamilienministerin Giffey in Berlin vorgestellt.



Giffey sagte dem Spiegel, das Problem gehe durch alle gesellschaftlichen Schichten und ethnischen Hintergründe. Die Steigerung bei den Fällen erklärte sie damit, dass neue Kategorien in die Statistik aufgenommen worden seien, zum Beispiel Freiheitsberaubung und Zwangsprostitution.