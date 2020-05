Die Kinderschutzhotline des Bundes registriert eine stark steigende Zahl von Anrufen.

Teamleiter Berthold sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", medizinisches Personal habe in den ersten beiden Mai-Wochen in über 50 Verdachtsfällen Kontakt aufgenommen. Das sei fast so viel gewesen wie im gesamten April. Dabei sei es um Verletzungen wie etwa Knochenbrüche oder Schütteltraumata gegangen. Besonders betroffen gewesen seien Kleinstkinder, die noch nicht laufen könnten. Berthold, der selbst Kinderarzt ist, sieht einen klaren Zusammenhang zu den Alltagsbeschränkungen in der Coronakrise. Studien hätten belegt, dass in gesellschaftlichen Krisensituationen die Gewalt gegen die Schwächsten in der Gesellschaft zunehme.



Das Angebot der Kinderschutzhotline richtet sich speziell an Beschäftigte in medizinischen Berufen. Sie soll Rat bieten, wie in Verdachtsfällen weiter vorgegangen werden kann.