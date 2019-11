Bundesfamilienministerin Giffey hat zugesagt, stärker gegen häusliche Gewalt vorzugehen und Frauenhäuser auszubauen.

Der Bund werde die Länder und Kommunen dabei in den kommenden vier Jahren mit insgesamt 120 Millionen Euro unterstützen, sagte die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen. Derzeit gebe es zu wenig Plätze, weiße Flecken sehe man sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Perspektivisch solle ein Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus geschaffen werden, erklärte Giffey.



Die Ministerin legt heute aktuelle Zahlen zu Gewalt in der Partnerschaft vor. Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr rund 141.000 Fälle angezeigt. In mehr als 81 Prozent seien Frauen betroffen, in rund 18 Prozent seien es Männer, sagte Giffey. Statistisch verübe jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner einen Mordversuch, jeden dritten Tag werde dieser vollendet.



Positiv bemerkte die Ministerin, dass die Bereitschaft zur Anzeige von häuslicher Gewalt gestiegen sei.



Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Bundesregierung beginnt aus diesem Anlass eine Informationskampagne gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen.