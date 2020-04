Bayern und Nordrhein-Westfalen haben ein Hilfetelefon für Männer ins Leben gerufen, die von Gewalt betroffen sind.

Dort können sich Männer melden, die unter häuslicher und sexualisierter Gewalt, Stalking oder Zwangsheirat leiden. Das sogenannte "Hilfetelefon Gewalt an Männern" sei deutschlandweit das erste derartige Beratungsangebot, sagte NRW-Gleichstellungsministerin Scharrenbach. Das Thema finde in der Gesellschaft immer noch wenig Beachtung. Bayerns Familienministerin Trautner fügte hinzu, mit einer intensivierten länderübergreifenden Zusammenarbeit könnten solche tabuisierten Themen konsequent in der Gesellschaft platziert werden.



Die Telefonnummer lautet (0 800) 123 99 00. Neben dem "Hilfetelefon Gewalt an Männern" gibt es zusätzlich auf "maennerhilfetelefon.de" ein digitales Beratungsangebot.