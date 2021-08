Rheinland-Pfalz fördert erstmals eine Beratungsstelle für Männer, die häusliche Gewalt in einer Partnerschaft erleiden oder erlitten haben.

Familienstaatssekretär Profit sagte, das Thema Gewalt gegen Männer sei mit Scham belegt, weil es nicht ins traditionelle Rollenbild passe. Das Ministerium sehe das Angebot als Pilotprojekt mit dem Ziel, ein neutrales Beratungsangebot für Männer zu schaffen. Laut Landesfamilienministerium gibt es bundesweit nur sehr wenige Einrichtungen, die sich an Männer als Betroffene wenden. Gewalt in Partnerschaften richte sich größtenteils gegen Frauen. Im Jahr 2019 seien von den knapp 400 Opfern von Mord und Totschlag in einer Partnerbeziehung in Deutschland jedoch 23 Prozent männlich gewesen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.