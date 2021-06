Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu ausländischen Pflegekräften befürchten Verbraucherschützer, dass die Schwarzarbeit in dem Sektor weiter zunimmt.

Die Anwältin Punsmann von der Verbraucherzentrale NRW sagte im Deutschlandfunk, schon jetzt gehe man davon aus, dass 85 Prozent der Kräfte schwarz arbeiteten. Punsmann nannte weitere Missstände in der Branche. So schrieben viele Vermittlungsunternehmen oft in die Verträge, dass nur acht Stunden am Tag gearbeitet werde. In der Realität werde dann aber erwartet, dass die Pflegekräfte doch viel länger verfügbar seien.



Punsmann betonte, durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts werde klargestellt, dass die Beschäftigten fortan Mindestlohn erhalten müssten, auch in Bereitschaftszeiten. In der Folge dürfte es nach den Worten der Juristin zu Kostensteigerungen kommen, wenn der Mindestlohn tatsächlich gezahlt werde. Schon jetzt zahlten Bedürftige bis zu 3.000 Euro im Monat für eine tägliche Betreung.



Gestern hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ausländische Pflege- und Haushaltshilfen, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, Anspruch auf den Mindestlohn haben. In dem Grundsatzurteil heißt es, der Mindestlohn gelte auch für Bereitschaftszeiten, in denen Betreuung auf Abruf geleistet werde.



Mehr zu den Diskussionen, die das Urteil ausgelöst hat, können Sie hier nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.