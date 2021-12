Brennende Container nach dem Luftangriff auf den Hafen von Latakia. (SANA/ap/dpa)

Teile des Hafens der Stadt Latakia stehen nach syrischen Medienberichten in Flammen. Demnach attackierte die israelische Luftwaffe dort ein Containerlager. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannnt. Bereits Anfang des Monats hatte Israel Luftangriffe auf eine iranische Waffenlieferung in dem Hafen geflogen.

Israel betrachtet die Präsenz des Iran in Syrien als strategische Bedrohung. Die israelische Regierung bestätigt Luftangriffe auf Ziele in dem Land in der Regel aber nicht. Der Iran gilt neben Russland als wichtigster Verbündeter Syriens in der Region. Seit Beginn des Bürgerkriegs unterstützt er das das Regime von Machthaber Assad politisch, wirtschaftlich und militärisch.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.