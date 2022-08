Tarifverhandlungen

Unter dem Motto "Wir sind der Hafen" demonstrierten Verdi-Mitglieder schon im Juli lautstark vor dem Atlantic Hotel in Bremen, während im Hotel Gewerkschaftsvertreter mit den Hafenbetreibern verhandeln. (IMAGO / Stefan Schmidbauer)

Wie die Gewerkschaft Verdi nach zehn Verhandlungsrunden in Bremen mitteilte, sollen die Entgelte in Vollcontainerbetrieben rückwirkend ab 1. Juli um 9,4 Prozent angehoben werden. In den konventionellen und den Stückgut-Hafenbetrieben steigen die Entgelte um 7,9 Prozent. Ab 1. Juni nächsten Jahres erhöhen sich die Löhne jeweils um weitere 4,4 Prozent. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft habe dem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt, hieß es. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe machte keine Angaben zur Einigung.

Als nächstes will Verdi die Zustimmung der Mitglieder in den betroffenen Betrieben einholen. Die endgültige Entscheidung der Tarifkommission soll am 5. September fallen. Um ihre Forderungen durchzusetzen, hatten die Hafenarbeiter bei einem Warnstreik den Güter- und Containerumschlag vorübergehend lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.