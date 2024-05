Die Untersuchungshaft für die Journalistin Kurmasheva wurde verlängert. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Ein Antrag ihrer Verteidiger, sie in Hausarrest zu entlassen, sei abgewiesen worden, teilte der US-Auslandssender Radio Freies Europa mit Sitz in Prag mit. Kurmasheva, die für das tatarische Programm des Senders arbeitet, wird seit einem Jahr an der Ausreise aus Russland gehindert. Seit Oktober befindet sie sich im Gefängnis.

Kurmasheva verfügt sowohl über die amerikanische als auch die russische Staatsbürgerschaft. Russlands Justiz wirft ihr vor, sich nicht als ausländische Agentin registriert zu haben. Als ausländische Agenten werden in Russland Menschen, Medien und Organisationen bezeichnet, wenn sie aus einem anderen Land Geld erhalten.

