Messerangriff in Regionalzug

Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug (Jonas Walzberg/dpa)

Dem 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser wird zweifacher heimtückischer Mord und viermal versuchter Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sitzt der Beschuldigte in Itzehoe in Untersuchungshaft. Bei der Messerattacke in einem Regionalzug waren gestern eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden, fünf Menschen hatten Verletzungen erlitten. Der Angreifer wurde schließlich von anderen Fahrgästen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Weiterhin unklar ist das Tatmotiv. Der Mann war Ende 2014 nach Deutschland gekommen und später in Hamburg und Nordrhein-Westfalen mehrfach straffällig geworden. Zuletzt saß er ein Jahr lang in Untersuchungshaft und wurde erst vor einer Woche entlassen.

