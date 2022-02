Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf (Rolf Vennenbernd/dpa)

Wie das Amtsgericht Kerpen mitteilte, wird der Jugendliche verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Der Beschuldigte habe sich mit seiner Aussage bei der Polizei selbst belastet. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt.

Der 17-Jährige war am Samstag am Hauptbahnhof in Hannover festgenommen worden. Es gab Hinweise auf eine islamistisch motivierte Straftat.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.