Polizeibeamte im Einsatz. Nach tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz wurden zwei Tatverdächtige in Sulzbach festgenommen. (dpa/Thomas Frey)

Der 38-Jährige war gestern im saarländischen Sulzbach festgenommen worden, nachdem die Polizei Ausweisdokumente des 38-Jährigen am Tatort gefunden hatte. Über seine Anwältin hatte er sich außerdem selbst bei den Behörden gemeldet. Er ist laut Polizei dringend tatverdächtig, auf die beiden Beamten geschossen zu haben.

Bei dem Mann soll es sich nach SR-Informationen um einen Geschäftsmann handeln, dessen Firma vor kurzem Insolvenz angemeldet hat. Zu einem früheren Zeitpunkt soll er der Polizei bereits wegen Unfallflucht aufgefallen sein. Später wurde auch ein 32-Jähriger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu der Tat steht, müssten die Ermittlungen ergeben, erklärte die Polizei.

Hintergründe weiter unklar

Am frühen Nachmittag will die Polizei auf einer Pressekonferenz über weitere Erkenntnisse informieren. Bislang sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Als "Gerücht" bezeichnete ein Polizeisprecher Berichte, wonach die Polizisten im kontrollierten Fahrzeug getötetes Wild gefunden haben sollen.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden.

Bundeskanzler Scholz sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er denke auch an die vielen Polizisten, die jeden Tag ihr Leben riskierten, um Bürger zu schützen. Zuvor hatten bereits Bundesinnenministerin Faeser sowie Spitzenpolitiker aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Hinterbliebenen kondoliert.

Mehr zur Tat können Sie in diesem Beitrag hören

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.