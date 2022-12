Korruptionsverdacht

Die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Im Europäischen Parlament wird die Absetzung der wegen Korruptionsvorwürfen festgenommenen Vizepräsidentin Kaili eingeleitet. Parlamentspräsidentin Metsola lud für morgen Nachmittag die Fraktionsvorsitzenden zu einem Gespräch darüber ein. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Gestern hatte Metsola der Vize-Präsidentin schon alle Befugnisse entzogen. Über Kailis Absetzung müssen nun die Europa-Abgeordneten entscheiden. Die aus Griechenland stammende Kaili war am Freitag bereits aus ihrer Partei ausgeschlossen worden, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok). Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament schloss Kaili vorläufig aus.

Außerdem wurde die Wohnung eines weiteren EU-Abgeordneten durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Zwei Personen waren vom Untersuchungsrichter wieder freigelassen worden. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Von Katar bestochen?

Kaili und die vier anderen Verdächtigen - diese stammen allesamt aus Italien - waren am Freitag in Brüssel im Zuge von Ermittlungen zu einer Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen worden. Es geht um den Verdacht, dass Katar versucht hat, mit Geld und Geschenken Entscheidungen zu beeinflussen. Neben Kaili hatte die belgische Polizei unter anderem auch ihren Lebensgefährten festgenommen, der für die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament tätig ist, sowie den früheren italienischen Parlamentsabgeordneten Panzeri.

Taschen voller Geldscheine gefunden

Die belgische Zeitung "L'Echo" meldet, Ermittler hätten in Kailis Wohnung Taschen mit Geldscheinen sichergestellt. Laut der belgischen Staatsanwaltschaft wurden bei den Razzien rund 600.000 Euro beschlagnahmt.

Kaili hatte noch am 21. November eine Rede im Europaparlament zur derzeit laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gehalten. Darin bezeichnete die 44-jährige Politikerin das Sport-Ereignis als Beweis dafür, dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken könne, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert hätten. Katar sei etwa bei Arbeitsrechten ein Vorreiter.

Forderungen nach Aufklärung

Unterdessen werden Forderungen nach einer umfassenden Aufklärung der Korruptionsvorwürfe laut. Der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Krichbaum, sagte, die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament müsse die eigene Arbeit auf mögliche Einflussnahme durch die griechische Abgeordnete untersuchen. Es gelte zu klären, an welchen Themen Kaili mitgearbeitet und welche Fraktionsentscheidungen sie beeinflusst habe, so Krichbaum gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zuvor hatte bereits die Fraktion der Grünen im EU-Parlament eine umfassende Untersuchung der Korruptionsvorwürfe verlangt. "Wir werden nicht akzeptieren, dass es so weitergeht", erklärte die Fraktion. Parlamentspräsidentin Metsola hatte den belgischen Justizbehörden und der Polizei gestern die umfassende Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zugesichert. Die Organisation Transparency International kritisierte jedoch eine "Kultur der Straffreiheit" im Europaparlament.

Fraktionen wollen Visa-Verhandlungen mit Katar aussetzen

Als Konsequenz der Korruptions-Affäre wollen mehrere Fraktionen wollen die Verhandlungen über Visa-Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger von Katar aussetzen. "Wir von den Grünen sind dagegen, dass Katar in der aktuellen Situation eine Visa-Erleichterung bekommt", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt nach der Festnahme der Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Kaili.

Der SPD-Europaabgeordnete Lange sprach im Deutschlandfunk (Audiolink) von einem fundamentalen Schlag gegen das Europaparlament. Das Parlament sei nun angehalten, volle Transparenz herzustellen. Alle Entscheidungen der EU in Bezug auf den Golfstaat Katar gehörten auf den Prüfstand, verlangte der SPD-Politiker. Auch die Linken sprachen sich für einen Stopp der Verhandlungen über ein Visa-Abkommen mit Katar aus.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.