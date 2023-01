Hunderte freigelassene Bolsonaro-Anhänger wurden zu einem Busbahnhof gebracht, um von dort in ihre Heimatorte zurückzukehren. (AFP / MAURO PIMENTEL)

Der Oberste Gerichtshof ordnete außerdem die Festnahme des Chefs der Militärpolizei an. Beide hätten es versäumt, nötige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Torres war bereits an Sonntag des Amtes enthoben worden. Er war zum Zeitpunkt der Ausschreitungen in den USA.

Hunderte Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro waren am Sonntag in das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Sitz des Obersten Gerichts eingedrungen und hatten Verwüstungen angerichtet. Erst nach Stunden konnten Spezialeinsatzkräfte die Lage unter Kontrolle bringen.

Bolsonaro hatte die Stichwahl gegen den linken Politiker Lula da Silva knapp verloren, seine Niederlage aber nicht öffentlich anerkannt. Zwei Tage vor Ende seiner Amtszeit war er in die USA gereist. Inzwischen kündigte er an, in Kürze zurückzukehren.

