Trümmer des abgeschossenen Flugzeugs (picture alliance / Roter Halbmond)

Ein Kommandeur der Flugabwehr erhielt eine Gefängnisstrafe von 13 Jahren, wie auf dem Justizportal Misan mitgeteilt wurde. Gegen die anderen Beschuldigten wurden mehrjährige Haftstrafen verhängt. Ein Militärgericht sprach den Angehörigen der Opfer jeweils 150.000 Dollar Schmerzensgeld zu.

Beim Abschuss der Maschine der Gesellschaft Ukraine International Airlines kurz nach dem Start in Teheran waren am 8. Januar 2020 alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich inmitten von Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Anfang des Monats hatten US-Kräfte auf Anordnung von Präsident Trump den iranischen General Soleimani in Bagdad mit einer Drohne getötet. Als Vergeltung griff der Iran zwei US-Stützpunkte im Irak an. Der Abschuss des Flugzeugs erfolgte wenig später.

