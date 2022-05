Die Ägyptische Flagge (picture alliance/dpa/Matthias Tödt)

Die Richter sprachen ihn wegen Verbreitung falscher Informationen und Gefährdung der staatlichen Sicherheit schuldig. Ähnliche Urteile fielen nach Angaben der Justiz gegen weitere Oppositionelle - darunter ein weiteres Führungsmitglied von Abdel Moneims Partei und ein früherer Chef der inzwischen verbotenen Muslimbruderschaft.

Abdel Moneim war 2018 nach seiner Rückkehr aus London festgenommen worden. Er hatte zuvor in Interviews die damalige Führung in Ägypten kritisiert und zum Boykott der Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Damals war Präsident al-Sisi wiedergewählt worden, der sich mithilfe des Militärs an die Macht geputscht hatte.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.