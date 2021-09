Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich erschüttert über den mutmaßlichen Anschlagsversuch auf eine Synagoge in Hagen gezeigt.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, es sei unterträglich, dass Jüdinnen und Juden einer solch schrecklichen Bedrohunglage ausgesetzt seien und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern könnten. Der Vorfall wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren. Lambrecht sprach von einer ernsten Bedrohungslage. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte, es habe die Gefahr eines extremistischen Anschlags auf die Synagoge bestanden.



In Hagen waren nach einem Großeinsatz der Polizei vier Personen festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Mehrere Objekte in der Stadt seien durchsucht worden. Es werde ein islamistischer Hintergrund untersucht.



Die jüdische Gemeinde hatte gestern Abend das gemeinsame Gebet zum höchsten Feiertag Jom Kippur aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die meisten Gläubigen hätten rechtzeitig informiert werden können und seien nicht zur Synagoge gekommen, hieß es. Die Polizei war mit einer Hundertschaft im Einsatz. - Jom Kippur ist der Versöhnungstag. Juden begehen ihn als strengen Fasten- und Ruhetag.

