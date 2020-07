90 Jahre lang war die weltberühmte Hagia Sophia in Istanbul ein Museum, nun wird sie wieder eine Moschee. Die vom türkischen Präsidenten Erdogan angeordnete Umwandlung stößt international auf deutliche Kritik - bei den Kirchen, aber auch bei Politikern aus aller Welt.

Der EU-Außenbeauftragte Borell etwa sagte, die Türkei habe sich als Gründungsmitglied des Bündnisses der Zivilisationen zur Förderung von Toleranz verpflichtet. Auch der russische Vize-Außenminister Gruschko nannte die Entscheidung bedauerlich. Es gebe heute nicht mehr viele Symbole mit einer jahrhundertealten Geschichte, die Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit gehabt hätten. Das US-Außenministerium appellierte an die türkische Führung, weiterhin allen Menschen einen ungehinderten Zugang zu gewähren. Griechenland sprach von einer Provokation für die zivilisierte Welt.



Die Weltkulturorganisation Unesco teilte mit, sie bedauere die Umwandlung des als Weltkulturerbe gelisteten Gebäudes ohne vorherige Abstimmung. Der Beauftragte für Religionsfreiheit der Bundesregierung, Grübel, sagte, die Türkei wende sich damit ab von Europa und vom Respekt gegenüber anderen Religionen.

Kirchen kritisieren Vorgehen

Der Weltkircherat äußerte in einem Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan die Sorge, dass die Hagia Sofia als Moschee künftig für Ausgrenzung und Teilung stehen werde. Die russisch-orthodoxe Kirche sprach von einem Schlag gegen die Orthodoxie. Für alle orthodoxen Christen sei die Hagia Sofia ein wichtiges Symbol, wie der Petersdom in Rom für die Katholiken. Auch die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland kritisierten das Vorgehen der Türkei.



Der Philosoph Gunter Gebauer sprach im Deutschlandfunk Kultur von einer Machtdemonstration von Seiten Erdogans. Die Umwandlung der Hagia Sofia sei eine Brüskierung des Westens und wohl kalkuliert.



Erdogan hatte gestern angekündigt, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt werden soll. Nicht-Muslime dürften die Räumlichkeiten weiterhin besichtigen. Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte zuvor den 1934 beschlossenen Museumsstatus aufgehoben.

Vorbereitungen für Umwandlung begonnen

Heute wurde die Hagia Sofia für Besucher geschlossen. Mitarbeiter des Tourismusministeriums inspizierten die Kuppel und die Minarette, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Leitung über die Hagia Sophia hat nun die Religionsbehörde Diyanet. Deren Vorsitzender Ali Erbas sagte: "Wir haben mit der erforderlichen Arbeit begonnen." Er hoffe, bis zum 24. Juli fertig zu sein.

Hagia Sofia hat lange Geschichte

Die Hagia Sophia ("Göttliche Weisheit") wurde im Jahr 537 als Reichskirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz geweiht und war die größte Kirche des Christentums. Nach der Eroberung Konstantinopels, des heutigen Istanbul, durch die türkischen Osmanen wurde sie 1453 zur Moschee und mit Minaretten versehen.



Republikgründer Mustafa Kemal "Atatürk" wandelte sie 1934 zum Museum um. Seit 2004 versuchte eine nationalistische Vereinigung für Denkmalschutz, die Hagia Sophia wieder als islamisches Gotteshaus zu nutzen, scheiterte damit jedoch wiederholt.