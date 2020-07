Österreich hat einen Kurswechsel der EU gegenüber der Türkei gefordert.

Außenminister Schallenberg sagte beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee sei nur das jüngste Glied in einer Kette von Provokationen. Er sprach sich dafür aus, die Verhandlungen mit dem Land über einen EU-Beitritt endgültig zu beenden. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell bezeichnete das Verhältnis zur Türkei als "nicht besonders gut".



Weiteres Thema war das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong. Deutschland und Frankreich warben dabei für eine abgestimmte EU-Reaktion auf das Vorgehen Chinas in der Sonderverwaltungszone. Ziel soll es demnach sein, künftig geschlossen den Export von Gütern zu untersagen, die zur Niederschlagung von Protesten genutzt werden können. Auf konkrete Sanktionen einigte man sich aber nicht.