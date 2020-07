Die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee ist nach Einschätzung der Türkischen Gemeinde in Deutschland eine Fehlentscheidung.

Der Präsident der Organisation, Sofuoglu, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", das Bauwerk sei Welterbe und ein Symbol friedlichen Zusammenlebens der Religionen. Die Türkei werde nun als das Land verurteilt werden, das mit so einem Erbe nicht umgehen könne. Sofuoglu befürchtet zudem, dass Gegner der Umwandlung in eine Moschee als Feinde der islamischen Religion dargestellt werden.



Beim traditionellen Angelus-Gebet im Vatikan bekundete auch Papst Franziskus sein Bedauern über die Entscheidung des türkischen Präsidenten Erdogan.