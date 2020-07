Die Umwidmung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee ist international auf Kritik gestoßen.

Die USA zeigten sich enttäuscht über die Entscheidung der türkischen Regierung. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington appellierte an die türkische Führung, weiterhin allen Menschen einen ungehinderten Zugang zu dem Kuppelbau aus dem 6. Jahrhundert zu gewähren. Griechenland sprach von einer Provokation für die zivilisierte Welt. Die Weltkulturorganisation Unesco teilte mit, sie bedauere die Umwandlung des als Weltkulturerbe gelisteten Gebäudes ohne vorherige Abstimmung. Auch die russisch-orthodoxe Kirche und die Deutsche Bischofskonferenz kritisierten das Vorgehen.



Der türkische Präsident Erdogan hatte angekündigt, dass die Hagia Sophia künftig wieder als Moschee genutzt werden soll. In zwei Wochen solle das erste muslimische Gebet stattfinden, sagte Erdogan. Nicht-Muslime dürften die Räumlichkeiten weiterhin besichtigen. Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hatte zuvor den 1934 beschlossenen Museumsstatus des Gebäudes aufgehoben.