In Haiti ist der frühere Innenminister Henry als Übergangsministerpräsident vereidigt worden.

Er löst Regierungschef Joseph ab, der seinen Rücktritt erklärt hatte. Präsident Moïse hatte Henry kurz vor seiner Ermordung vor zwei Wochen zum siebten Premierminister seiner Amtszeit ernannt. Für den 26. September sind Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem Karibikstaat geplant.



Der 53 Jahre alte Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seiner Residenz von einer Kommandotruppe überfallen und erschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde der Mord von kolumbianischen Söldnern ausgeführt. Es soll sich um die versuchte Machtübernahme durch einen in Florida lebenden haitianischen Arzt gehandelt haben.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.