Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse ist in dem Karibikstaat der Ausnahmezustand ausgerufen worden.

Dies gab Interims-Ministerpräsident Joseph in Port-au-Prince bekannt. Er erklärte zudem, die Führung des Landes übernommen zu haben. Moïse war in der vergangenen Nacht von Attentätern in seinem Haus in Port-au-Prince ermordet worden. Die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff demnach verletzt. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.



Die Bundesregierung äußerte sich bestürzt. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Stabilität in Haiti nicht weiter gefährdet werde, erklärte das Auswärtige Amt auf Twitter. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Guterres gefordert, dass die Tat aufgeklärt wird und die Täter vor Gericht gestellt werden.



Moïse stand seit langem in der Kritik. Seine Gegner warfen ihm Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vor. Zudem regierte er per Dekret, nachdem die für 2019 vorgesehene Parlamentswahl wegen heftiger Proteste gegen ihn abgesagt worden war.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.