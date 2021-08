Ein deutsches Helferteam ist nach Haiti aufgebrochen, um bei der medizinischen Versorgung von Katastrophen-Opfern zu helfen.

Der Einsatz in dem Karibikstaat wird von der international tätigen Hilfsorganisation Isar Germany und dem Bundesverband Rettungshunde organisiert. Zu dem Notfallteam gehören den Angaben zufolge 33 Ärzte, Pflegekräfte und Sanitäter. Mit an Bord der Maschine seien auch elf Tonnen Ausrüstung gewesen, darunter Medikamente, Zelte und eine Wasseraufbereitungsanlage.



Der Karibikstaat war am vergangenen Wochenende von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Nur wenige Tage später fegte ein Tropensturm mit Regen und Überschwemmungen über die Region hinweg.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.