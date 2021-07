Die Witwe des ermordeten haitianischen Präsidenten Moïse ist in den Karibikstaat zurückgekehrt.

Fotos zeigen sie mit schusssicherer Weste und in Begleitung von Sicherheitsleuten bei ihrer Ankunft am Flughafen. Die 47-Jährige war bei dem Anschlag auf ihren Mann Anfang Juli schwer verletzt und zur Behandlung nach Florida ausgeflogen worden. Präsident Moïse soll am Freitag bestattet werden.



Nach Polizeiangaben war ein Mordkommando aus "26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft" an dem Attentat beteiligt. Mehr als 20 Menschen wurden festgenommen, darunter vier Leibwächter Moïses. Die Ermittler erhoffen sich von seiner Witwe Hinweise zur Aufklärung des Mordes.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.