Die US-Regierung steht nach der Entführung von 17 Nordamerikanern in Haiti mit den dortigen Behörden in Kontakt.

Man arbeite mit ihnen zusammen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Es bestätigte, dass insgesamt 16 US-Bürger und eine Person aus Kanada am Samstag in der Region der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince von einer polizeibekannten bewaffneten Gruppe verschleppt wurden. Bei den Opfern handelt es sich um 12 Missionare und fünf Kinder.



Haiti befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Im Juli war in dem von großer Armut geprägten Karibikstaat Präsident Moïse ermordet worden.

Die Hintergründe sind bis heute ungeklärt.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.