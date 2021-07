In Haiti ist der vor mehr als zwei Wochen bei einem Attentat ermordete Präsident Jovenel Moïse beigesetzt worden.

An der Zeremonie in Moïses Heimatstadt Cap-Haïtien nahm auch seine Witwe Martine teil, die bei dem Attentat auf ihren Mann verletzt und zur Behandlung in den US-Bundesstaat Florida ausgeflogen worden war. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen versammelten sich Regierungsmitglieder und Diplomaten, darunter auch eine US-Delegation. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, kam es zu Zusammenstößen zwischen hunderten Demonstranten und der Polizei.



Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in der Hauptstadt Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben gehörten 26 Kolumbianer und zwei US-Bürger haitianischer Herkunft zum Mordkommando. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen.

