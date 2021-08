Die Europäische Union stellt Haiti nach dem schweren Erdbeben eine humanitäre Soforthilfe von drei Millionen Euro zur Verfügung.

Um eine schnelle Wirksamkeit der Hilfe zu gewährleisten, sollen die Mittel über bereits in dem Karibikstaat tätige Hilfsorganisationen verteilt werden, kündigte die EU-Kommission an. Durch das Erdbeben am Samstag im Südwesten Haitis waren mehr als 37.000 Häuser zerstört oder beschädigt worden. Die EU-Hilfen sollen nach Angaben der Kommission für die dringlichsten Bedürfnisse verwendet werden, etwa die Ausstattung der Krankenhäuser, die Trinkwasserversorgung und Notunterkünfte.



Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben wird von den Behörden in Haiti inzwischen mit 1.900 angegeben.

