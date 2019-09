In Haiti haben die Gewerkschaften zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen.

Sie protestieren damit gegen steigende Benzinpreise und Treibstoff-Knappheit. Zum Auftakt errichteten Demonstrierende nach einem Bericht von "Haiti Libre" in der Hauptstadt Port-au-Prince und anderen Orten Straßenbarrikaden und warfen Steine. Die Mehrheit der Betriebe und Behörden blieb den Angaben zufolge geschlossen, ebenso Schulen und Geschäfte.



Die Regierung versprach baldige Lieferungen von Benzin und Diesel. Haiti leidet schon länger unter Mangel an Treibstoff und steigenden Preisen dafür. Der Grund ist, dass Venezuela kein vergünstigtes Erdöl mehr an den Inselstaat liefert. Der Staatsführung werden aber auch Misswirtschaft und Korruption vorgeworfen.