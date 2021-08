In Haiti sind bei einem Erdbeben nach jüngsten Angaben mehr als 700 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Demnach wurden zudem mehr als 2.800 verletzt, und Hunderte werden noch vermisst. Das Beben hatte laut der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,2. In mehreren Städten richteten die Erdstöße schwere Schäden an. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, darunter ein mehrstöckiges Hotel in der Stadt Les Cayes.



Das Erdbeben war etwas stärker als das verheerende Beben vom Januar 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden obdachlos. Das Land hat sich bis heute nicht von den Folgen der damaligen Katastrophe erholt.



Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde aktualisiert.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.